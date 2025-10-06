Количество отдыхающих в санаториях Прикамья этим летом уменьшилось на 3%

В санаториях Пермского края летом 2025 года отдохнуло 49 тыс. человек, при этом количество гостей уменьшилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие результаты представил сервис «Санатории России» по итогам летнего сезона 2025 года.

Санатории Прикамья занимают шестое место среди регионов России по количеству отдыхающих, а также второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Доходы санаториев Пермского края составили 1,7 млн руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В отрасли все отчетливее наблюдается экономическая стагнация. Во многих регионах мы видим снижение количества отдыхающих. Для исправления ситуации здравницам необходимо пересматривать ценовую политику и искать новые направления маркетингового продвижения», — отметил член правления национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев.

За летний период 2025 года в санаториях России отдохнуло 2,1 млн человек, однако случился спад по сравнению с прошлым летом в 3%. Несмотря на незначительное общее снижение турпотока, многие регионы и федеральные округа показали положительную динамику в доходах, что свидетельствует об увеличении средней стоимости путевок и эффективности маркетинговых стратегий. Лидерство по количеству отдыхающих за летний период 2025 года удерживают санатории Краснодарского, Ставропольского края и республики Крым.