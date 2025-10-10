Grand Avenue — символ новой архитектурной эпохи в Уфе
В столице Башкортостана рождается проект, который уже называют будущей архитектурной визитной карточкой города. Grand Avenue — это жилой комплекс, где соединяются смелые дизайнерские решения, премиальный комфорт и продуманная инфраструктура. Здесь каждая деталь подчинена идее гармонии и высокого качества жизни.
Архитектурная концепция: гармония масштаба и стиля
Grand Avenue состоит из двух секций разной этажности, каждая из которых имеет собственный облик, но вместе они образуют единый ансамбль. Чтобы подчеркнуть визуальную гармонию, 32-этажное здание разделено на три части, что создает динамичный силуэт.
Особое внимание привлекает вторая секция, которая словно «парит» над землей благодаря 10-метровым медным колоннам. Это решение будет реализовано в Уфе впервые. Колонны задумывались не только как архитектурный акцент, но и как новая городская достопримечательность, удобное место встреч и символ современного облика района.
Grand Avenue — это пример того, как смелая архитектура становится частью городской культуры.
Пространство для жизни и отдыха
Жилой комплекс проектировался так, чтобы жильцы чувствовали себя частью комфортного и разно-
образного сообщества. Здесь есть все необходимое для жизни и досуга:
- детский сад прямо на территории;
- игровые площадки для детей всех возрастов;
- пространства для отдыха и занятий йогой;
- зона для прогулок и общения, связующим звеном которой станет амфитеатр.
Уникальная деталь проекта — вращающиеся стены. Это настоящая арт-платформа: городские художники смогут создавать на них концептуальные муралы, футуристичные граффити и малые архитектурные формы. Таким образом, Grand Avenue станет не только жилым комплексом, но и местом культурной жизни.
Внутренние пространства: внимание к деталям
Застройщик сделал ставку на создание комфорта во всем. Внутренние зоны комплекса включают:
- просторные холлы с панорамным остеклением;
- мягкие зоны отдыха и кофе-поинты;
- колясочную и велосипедную комнату;
- двухуровневый паркинг с зарядными станциями для электромобилей.
Каждое пространство продумано до мелочей: от эстетики до практической пользы.
Планировочные решения: свобода выбора
Один из самых весомых аргументов в пользу Grand Avenue — невероятное разнообразие квартир.
- Более 75 вариантов планировок.
- Высокие потолки — до 3,3 метра, что делает пространство светлым и просторным.
- Квартиры с мастер-спальнями и отдельными гардеробными, с гостевыми санузлами.
- Просторные прихожие и кухни-гостиные.
- Квартиры с террасами и панорамными окнами.
Такой выбор позволяет найти решение для любой семьи и стиля жизни — от молодого профессионала до большой семьи с детьми.
Визуальные особенности комплекса
Grand Avenue невозможно спутать с другими новостройками Уфы — его архитектурный облик формируют уникальные элементы:
- Медные колонны высотой 10 метров, создающие ощущение легкости и служащие символом проекта.
- Четкая геометрия фасадов и современный урбанистический стиль.
- Увеличенные окна — они формируют динамику внешнего облика и обеспечивают максимум естественного света в квартирах.
- Разделение высотной секции на три части — эстетика гармонии, которая делает дом частью городского силуэта.
- Панорамное остекление общественных зон, подчеркивающее открытость и стиль.
- Футуристичные арт-объекты и муралы, которые будут регулярно обновляться, создавая живое, современное пространство.
Инфраструктура и преимущества
Жилой комплекс расположен в районе с богатой инфраструктурой: рядом находятся школы, детские сады, торговые центры и заведения для досуга. Но самое главное — у жителей Grand Avenue будет доступ к собственному миру комфорта: от зон отдыха до культурных пространств.
Покупателям предлагаются эксклюзивные условия:
- доступ к закрытым лотам;
- выгода до 10%;
- гибкие программы — ипотека, рассрочка от застройщика, trade-in или покупка за наличные.
Для кого создан Grand Avenue
Этот жилой комплекс будет идеальным выбором для тех, кто:
- ценит статус и эстетику современного жилья;
- хочет жить в доме, который станет городской достопримечательностью;
- ищет качественные планировки с просторными комнатами и высокими потолками;
- ориентирован на современный образ жизни, включая экологичность и удобство.
Grand Avenue — это больше, чем жилой комплекс. Это смелое архитектурное высказывание и новый стандарт жизни в Уфе. Высотная динамика и медные колонны, камерность клубного дома и современные технологии, уютные квартиры и культурные пространства — все это делает проект уникальным.
Если вы ищете не просто квадратные метры, а среду, которая вдохновляет каждый день, Grand Avenue станет вашим идеальным выбором.
Брендинг нового жилого комплекса был разработан командой брендинговой компании Paradox Box под руководством креативного директора Ильшата Байбурина:
«Я бы выделил две особенности проекта. Первая — это, конечно, локация. Центр города, транспортная доступность, все блага расположения, удобство и комфорт проживания. Вторая — архитектурные решения. Мне кажется, что для нашего города они достаточно смелые, и когда проект будет реализован, то мы получим интересный объект, который будет привлекать внимание. У одной из секций будут высокие подпорки – такого в Уфе еще не строили, это динамичная геометрия, такое решение – очень современное. Еще мне нравятся фасады, им уделили отдельное внимание; не секрет, что городу подчас не хватает красоты фасадов, и здесь эта задача решена.
Проект Grand Avenue получил такое название, потому что является частью ансамбля, который начался с Grand&Grand. Нам было нужно продолжить его, но в то же время подчеркнуть самостоятельность нового жилого комплекса, тем более, что у него есть свой дух, облик и стиль. Мне кажется, что Grand Avenue – звучит идеально, с учетом того, что ЖК расположен на оживленной магистрали, в центре города, и при этом выглядит так масштабно и необычно».