В КБР задержали россиянку с килограммом золота

В Кабардино-Балкарии задержали 22-летнюю россиянку при попытке вывезти в Армению лом ювелирных изделий на сумму 5,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТС Фото: пресс-служба ФТС

При досмотре ручной клади пассажирки таможенники обнаружили цепочки, кольца и другие детали общей массой около 1 килограмма. Экспертиза подтвердила, что это лом и отходы ювелирного производства, содержащие около 650 граммов чистого золота. Женщина пояснила, что везла металл для изготовления украшений. Против нее возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде.

По данным Федеральной таможенной службы, нарушительнице грозит до пяти лет лишения свободы за попытку незаконного вывоза драгоценного металла через государственную границу.

Станислав Маслаков