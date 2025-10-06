В Тольятти на ремонт 17 спортивных площадок выделят 182,6 млн рублей

На проведение ремонта 17 спортивных площадок в Тольятти выделят 182,6 млн руб. в 2026-2027 гг. Такое решение приняла дума Тольятти при рассмотрении проекта внесения изменений в бюджет города. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в этом году прокуратура проверила техническое и санитарное состояние спортивных площадок и хоккейных кортов в городе. Было выявлено ненадлежащее состояние спортивных объектов. В связи с чем администрации Тольятти надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений требований законодательства и приведении площадок и кортов в нормативное состояние.

Руфия Кутляева