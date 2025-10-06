Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему на московском рынке элитной недвижимости значительно снизилось число квартир, готовых к эксплуатации.

На столичном первичном рынке элитной недвижимости снижается доля предложения в готовых домах. На протяжении последнего года показатель составлял около 12%, хотя еще пять лет назад он доходил до трети от совокупного количества квартир и апартаментов в экспозиции. По данным специалистов компаний «Аеон-Девелопмент» и NF Group, суммарно в этом и в следующем годах к сдаче планируется почти 5 тыс. лотов общей площадью 585 тыс. кв. м. При этом 80% из них приходится на десять застройщиков. Сегодня на рынке доступно около 370 лотов в готовых высокобюджетных новостройках, пять лет назад их было 790. Снижение составляет более 50%.

Часть состоятельных покупателей отдают предпочтение исключительно квартирам в готовых домах. В первую очередь это возможность быстрого переезда, а также анализа полностью готового проекта. Можно оценить реализацию концепции и качество строительства. И у таких клиентов с каждым годом становится меньше выбора, отмечают эксперты. На изменение доли также повлиял значительный прирост совокупного объема объектов в активной стадии работ. На протяжении последних лет сегмент регулярно пополнялся масштабными проектами, которые имеют более длительный период строительства. По проектному количеству лотов лидирующую позицию в рейтинге по вводу до конца 2026 года занимает проект в Дорогомилово.

