Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как часовщики обращаются к вулканической теме.

В сентябре в Женеве Czapek & Cie представил новые часы в своей коллекции Antarctic Mount Erebus. Три модели в золоте с циферблатами из лазурита, соколиного глаза и метеорита посвящены самому южному действующему вулкану планеты — горе Эребус в Антарктиде.

Этот вулкан известен тем, что в его дыме находят микроскопические частицы золота. История красивая, но в часовом искусстве тема далеко не новая. Одними из первых здесь отметились Romain Jerome. Их модели с лавой и пеплом исландского Эйяфьядлайёкюдля в свое время наделали шума.

Следом к этой теме обращались и менее известные марки: исландские JS Watch Co. с пеплом вулкана на циферблатах, норвежские Straum с базальтом с острова Ян-Майен, а также молодые проекты, которые делают циферблаты из камня гватемальского вулкана Санта-Мария. Но вулканы в часах — это прежде всего про эффектное название.

Так у De Bethune в 2024 году вышла модель DB25 Stereo Chronometer Tourbillon Volcan. Здесь вулкан был метафорой. Я готова делать ставки, эта история еще будет иметь продолжение, и мы не раз увидим вулканы на циферблатах и в прямом, и в метафорическом смысле.

Анна Минакова