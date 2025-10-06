Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле, созданном по индивидуальному заказу и посвященному питомцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rolls-Royce Фото: Rolls-Royce

У многих из нас подобного рода новости вызывают классовую неприязнь, как сказали бы в годы военного коммунизма. Но подозреваю, что граждан, которые в наше тоже непростое время решаются посвятить автомобиль марки Rolls-Royce своему четвероногому питомцу, не очень трогают наши рефлексии.

Британский автопроизводитель опубликовал фото своего нового произведения, выполненного по индивидуальному заказу. Супружеская пара из США решила посвятить электрической купе Rolls-Royce Spectre Bailey своей собаке Бейли — помеси лабрадора и золотистого ретривера. Кузов окрашен специально созданным охристым пигментом, переливы которого должны напоминать шерсть на ушах упомянутой собаки. Вдоль кузова располагается нанесенная вручную розово-золотая линия, а под задними стойками воспроизведен точный отпечаток лапы Бейли.

Изюминкой интерьера стал портрет собаки, который располагается между задними сиденьями и выполнен по технике маркетри, то есть соломка, как сказали бы в художественном кружке Дворца пионеров. На создание композиции ушло четыре месяца работы. Она состоит из более чем 180 элементов шпона 22 различных оттенков.

Вообще, тема заботы о животных стала почему-то на этой неделе чуть ли не главной в автомобилестроении. Так, марка Bentley представила новую коллекцию аксессуаров для перевозки собак в кроссовере Bentayga. Это и передвижной металлический барьер, который разделяет багажное отделение на две части, чтобы обеспечить питомцам необходимое пространство, и специальный мягкий и водонепроницаемый коврик, и чехлы для сидений, материал которых рассчитан все же на дорогую одежду, а не на грязные лапы с когтями.

Возможно, объяснение столь настойчивой собачьей темы можно обнаружить в релизе, выпущенном в эти дни немецкой компанией Opel. Он утверждает, что одной из лучших моделей для путешествий с собаками является электрический минивэн Combo Electric. А напомнили нам об этом накануне 10 октября, когда отмечается Всемирный день собак.

Дмитрий Гронский