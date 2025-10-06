Суд отказал предпринимателю Дмитрию Дзепе в иске к нижегородской газете

Арбитражный суд Нижегородской области в полном объеме отказал арестованному предпринимателю Дмитрию Дзепе в иске о защите деловой репутации. Коммерсант, находящийся в СИЗО-2 по обвинению в мошенничестве при исполнении инвестконтрактов с администрацией Нижнего Новгорода, судился с газетой «Ленинская смена». Издание в прошлом году опубликовало статью «Без срока давности» по поводу этих инвестконтрактов с компрометирующими коммерсанта сведениями.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дмитрий Дзепа просил опровергнуть ряд утверждений в этой публикации за авторством Ефима Бриккенгольца и взыскать 1 млн руб. компенсации с ООО Издательский дом «Ленинская смена». Отказное решение суда еще не опубликовано. В редакции газеты сообщили, что в случае вступления этого решения в законную силу планируют взыскать с истца свои судебные расходы.

Представители Дзепы сообщили, что им отказали по процессуальным основаниям: якобы иск был заявлен к ненадлежащему ответчику, поэтому они ждут публикацию мотивировки судебного решения. Вероятно, оно будет обжаловано в апелляционной инстанции. Кроме того, они усомнились в том, что у «Ленинской смены» имелись судебные расходы, так как у издателя газеты в суде не было профессионального юриста, который был бы правомочен представлять интересы ответчика.

Иван Сергеев