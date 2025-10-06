Братство титанового кольца

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о первом отечественном умном кольце с круглосуточным мониторингом показателей здоровья.

Фото: SberDevices Фото: SberDevices

SberDevices запустила недавно продажи своего первого носимого устройства — умного кольца. Более того, в России гаджет подобного формата с круглосуточным мониторингом показателей здоровья тоже первый. На глобальном рынке наиболее популярны аналоги брендов Samsung, Luna или Oura. Я провел несколько дней с умным кольцом Sber и вот что успел отметить: уникальной особенностью отечественного устройства стала рекомендательная система на базе GigaChat. Нейросетевую модель дообучили на медицинских данных и провели аккредитацию по семи профильным специальностям, включая кардиологию. Поэтому в приложении модель готова в формате диалога делиться персональными советами по поддержанию здоровья.

Датчики на внутренней стороне кольца отслеживают пульс, сатурацию, физическую активность, фазы сна и пробуждения. На основе полученных данных мобильное приложение рассчитывает также уровень стресса, количество ресурса и вариабельность сердечного ритма пользователя. Обезличенные зашифрованные данные хранятся на серверах компании и никуда не передаются, заверяют авторы разработки. Но при желании пользователя информацию из мобильного приложения можно выгрузить.

Кольцо почти невесомое — 5 гр. Для прочности и легкости корпуса разработчики SberDevices выбрали титановый сплав с PVD-покрытием. Для внутренней части использовали гипоаллергенный полимер. Носить комфортно. Одновременно при еле заметной массе ширина и толщина новинки схожи с аналогами, пока это крупные габариты. Понимаю, что речь о носимой электронике, которая лишь притворяется бижутерией, но из-за размеров на пальце кольцо выглядит как элитный подшипник.

В линейке два цвета — серый и черный хром. Перед покупкой можно присмотреться не только к ним, но и взять примерочный набор, чтобы найти подходящий размер. Это классное решение, которое встречается и у Samsung. С умным кольцом Sber можно плавать в бассейне или море, аккуратно посещать баню, заниматься спортом, но на время работы с тяжелыми весами его лучше все же снять. Сейчас отечественный вендор не просит подписку за обработку данных нейросетью, что схоже с моделью бренда Luna. Вот бы SberDevices подметили у них еще и решение с портативным зарядным чехлом, который дает до месяца работы. Пока же заявленная автономность умного кольца Sber — максимум неделя.

Александр Леви