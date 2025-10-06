Стоимость реконструкции улицы Пугачева в Уфе подорожала на 21,4 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы и АО «Башкиравтодор» договорились об изменениях условий контракта на реконструкцию улицы Пугачева. Если ранее стоимость работ на участке между Сочинской и Бельской улицами составляла 1,34 млрд руб., то с 30 сентября она превысит 1,36 млрд руб. Копия дополнительного соглашения к контракту опубликована на сайте госзакупок.

Улица Пугачева реконструируется в два этапа с весны 2022 года. На момент подписания контрактов между «Башкиравтодором» и УСРДИС стоимость первого этапа составляла около 1,2 млрд руб., второго, включающего работы между Бельской и Бородинской улицами, — около 1,1 млрд руб. Завершиться ремонт должен был к концу июня прошлого года, затем сроки были сдвинуты на декабрь 2024 года.

На сегодня строительство ни одного из участков не завершено целиком, а совокупная стоимость реконструкции превышает 2,47 млрд руб. 29 сентября начальник УСРДИС Константин Паппе оценил готовность первого этапа на 79%. Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал до конца этого года открыть движение по участку от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков.

Идэль Гумеров