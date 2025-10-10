Стройка в поиске рук

Строительная отрасль, как и другие секторы экономики, столкнулась с кадровым кризисом. Дефицит специалистов по всей стране оценивается в 200 тыс. человек, а в Башкирии — около 20 тыс. В первую очередь это специалисты рабочих специальностей: маляры, бетонщики, сварщики и т.д. Эксперты, считают что выходом из сложившейся ситуации станет развитие системы профессионального образования и создание привлекательных условий труда. Важную роль играет также повышение престижа рабочих профессий и формирование новых подходов к подготовке специалистов.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Строительной отрасли Башкирии не хватает около 20 тыс. специалистов. Об этом еще в начале года сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов. По его словам, дефицит наиболее остро ощущается среди рабочих специальностей.

Статистика сервиса hh.ru отражает эту ситуацию: в первом полугодии работодатели Башкирии опубликовали 25,9 тыс. вакансий в сфере строительства и недвижимости. Наиболее востребованными оказались разнорабочие (15% всех предложений), электромонтажники (14%), машинисты (13%), а также сварщики, слесари, сантехники и маляры (каждая из этих профессий — 11%). И это несмотря на то, что средняя зарплата в строительной сфере достигает 135,4 тыс. руб., что более чем в 2,5 раза превышает среднюю зарплату по всем отраслям — 52,63 тыс. руб.

Проблема с недостатком кадров для строительной области не уникальна для Башкирии. Аналогичная ситуация наблюдается во всей стране. Генеральный директор ООО «Наймикс» Алексей Пинчук говорит, что в 2024 году с нехваткой кадров столкнулись 86% компаний, а общий дефицит кадров оценивался в 4,8 млн человек. Он отмечает, что дефицит кадров образовался не за один день и даже не за один год. Во-первых, на его формирование сильно повлияла «демографическая яма» 1990–2004 годов. Например, в 2007 году в стране было 2,5 млн 18-летних человек, а в 2023 — только 1,5 млн. «И, конечно, усугубили ситуацию внешние факторы последних нескольких лет: повышенная смертность из-за пандемии коронавируса, специальная военная операция, которая «забрала» несколько сотен тысяч работоспособного населения в качестве контрактников, отток трудовых мигрантов вследствие ужесточения миграционной политики на государственном уровне», — говорит эксперт.

Он также обращает внимание на то, что свои коррективы вносят и новые социальные установки. «Выросшее поколение «зумеров» скептически относится к работе в офисе на полный день и в целом к продолжительным трудовым отношениям. Мы видим стремление молодых специалистов к динамике. Это касается и формата работы — многие предпочитают фриланс трудовым отношениям либо в случае найма — гибридный график. И даже вид деятельности молодые люди меняют вполне легко: проходят обучения и меняют сферу. И, конечно, у них есть наиболее предпочтительные сферы деятельности: IT, блогинг, копирайтинг и т.д. К сожалению, физический труд, которого достаточно много в сфере строительства, не входит в этот список»,— говорит Алексей Пинчук.

Председатель комитета по развитию национального рынка труда и мониторингу миграционных процессов Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Нуждин среди факторов также выделяет недостатки системы образования. «Не всегда система образования успевает подготовить специалистов с необходимыми навыками и компетенциями для удовлетворения потребностей рынка труда. Помимо этого, непрестижность ряда профессий привела к сокращению выпускников по этим специальностям»,— говорит эксперт.

Строительные компании вынуждены бороться за квалифицированных специалистов, отмечает резидент клуба строителей Сколково, управляющий собственник группы компаний КТБ Артем Давидюк. Для этого фирмы внедряют комплексные меры поддержки персонала, повышают уровень заработной платы. «Особое внимание уделяется улучшению условий труда: работодатели предоставляют современное оборудование, комфортную спецодежду и безопасные рабочие места. Многие организации запускают собственные программы профессионального обучения и развития, открывают корпоративные учебные центры, где сотрудники могут повышать квалификацию и осваивать новые специальности, что способствует росту их профессиональной ценности и лояльности к компании»,— говорит эксперт.

Еще один метод борьбы с кадровым голодом — привлечение мигрантов, особенно на массовые линейные позиции в качестве внештатного персонала: бетонщиков, плиточников, водителей спецтехники, разнорабочих. Но из-за ужесточения миграционной политики этот метод работает хуже. «Уже не первый год мы наблюдаем тенденцию на ужесточение миграционной политики на государственном уровне: увеличение стоимости трудовых патентов, сокращение срока пребывания безвизовых иностранцев в России и квот на временное проживание, создание реестра контролируемых лиц, ужесточение санкций за незаконную миграцию, право полиции принимать решения о выдворении иностранных граждан, нарушивших российские законы»,— рассказывает Алексей Пинчук. Он отмечает, что за 2024 год численность мигрантов в России сократилась более чем на два миллиона. Теперь, по его словам, компании сами очень осторожно относятся к перспективе такого сотрудничества, потому что высок риск нарушить миграционное законодательство и получить санкции. «По прогнозам экспертов, около миллиона трудовых мигрантов могут покинуть Россию в 2025 году. Это может привести к усилению дефицита рабочей силы в ключевых отраслях экономики: строительстве, ЖКХ, сельском хозяйстве. На фоне массового оттока мигрантов дефицит кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2025 году может достигнуть 16–17% от общей численности персонала. К сожалению, пока не предвидится позитивной динамики»,— резюмирует эксперт.

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова считает, что улучшить ситуацию с недостатком кадров в строительной отрасли можно с помощью роботов и роботехнических комплексов. «Однако широкого распространения пока подобные кейсы не получили, хотя финансовая основа стимулирования их внедрения на государственном уровне создана. Имеются и сами роботы: для кладки кирпечей, демонтажа зданий, роботы-краны, роботы по бетонированию, сварке, резке, покраске и др. Дело в том, что сегодня имеется проблема в кадрах, способных к их эксплуатации»,— говорит эксперт.

Исследователи hh.ru отмечают, что многие республиканские работодатели готовы брать специалистов без опыта работы. В первом полугодии для таких соискателей было доступно порядка 5 тыс. вакансий, или каждая пятая вакансия в сфере.

По мнению Артема Ковшова, исправить ситуацию помогут государственные программы поддержки ссузов. Он заявил, в последние годы в республике растет число бюджетных мест в колледжах, в 2024 году их стало больше на 2 тыс.

Господин Ковшов отметил, что в настоящее время государство активно поддерживает колледжи с помощью федеральных и республиканских программ, в том числе с активным участием бизнеса.

Эксперты отмечают, что такой подход может принести свои положительные результаты. «Решающую роль в популяризации строительных специальностей и привлечении кадров играет взаимодействие с ведущими учебными заведениями региона — в рамках процесса обучения, профориентации, привлечения студентов на практику, выделения грантов и стипендий появляются еще больше заинтересованных молодых людей, которые готовы развиваться в строительной сфере»,— говорит директор по девелопменту дивизиона ЮГ холдинга AVA Group Алексей Самович.

С ним согласен основатель архитектурной мастерской DA Максим Долгов. «Необходима более глубокая интеграция BIM в учебные программы, увеличение практических модулей на стройплощадках и в проектных бюро. Хорошее влияние окажут меры господдержки, субсидии на переобучение специалистов, гранты. Хороший эффект демонстрирует партнерство бизнеса и вузов, создание стажировочных мест для студентов, которые смогут работать с реальными кейсами под руководством практиков»,— говорит господин Долгов. «Проблема дефицита кадров в строительной отрасли требует долгосрочных инвестиций в образование и повышение престижа строительных профессий. Успех возможен только при координации усилий государства, бизнеса и образовательных институтов»,— заключает он.

В регионе специалистов для строительной отрасли готовят 23 ссуза и 2 вуза — Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирский государственный аграрный университет.

Ольга Корзик