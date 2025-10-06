Бывший первый замглавы Перми перешел на новое место работы в Москве

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Виктор Агеев, в недавнем прошлом первый замглавы администрации Перми, с 15 сентября трудоустроился в должности первого заместителя директора Института экономики города. Господин Агеев подтвердил «Ъ-Прикамье» эти данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Институт экономики города (ИЭГ) — российская некоммерческая организация, специализирующаяся на исследованиях в области социально-экономического развития городов. Работает с 1995 года.

С 2023 года господин Агеев работал в должности первого замдиректора ГАУ «МосжилНИИпроект» (Москва). Институт занимается проектированием и благоустройством объектов городской, транспортной и социальной инфраструктуры, а также проектированием жилых домов.

Виктор Агеев работал в пермской мэрии на должности замглавы администрации с октября 2010 года. В январе 2017-го был назначен заместителем председателя правительства Пермского края — министром экономического развития и инвестиций Пермского края. На этом посту он проработал недолго, и летом того же года вернулся в администрацию Перми, став уже первым замом главы города. В феврале 2023 года господин Агеев ушел с должности вице-мэра и был назначен советником главы города. В июне он окончательно покинул мэрию.