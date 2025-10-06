Житель Башкирии обвиняется в попытке поджога сельсовета и пожарного автомобиля

Гафурийский межрайонный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Аургазинского района. Он обвиняется в покушении на уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следователей, в мае этого года обвиняемый из хулиганских побуждений разбил окно в здании администрации Кебячевского сельсовета, проник внутрь и поджег шторы и мягкую мебель.

Затем, считают правоохранители, он поджег салон пожарного автомобиля, после чего встретил противодействие местных жителей, потушивших пожар.

Суд арестовал обвиняемого. Фигурант уголовного дела признал вину.

Майя Иванова