На Ставрополье будут судить руководство компании после гибели троих рабочих

В Шпаковском районном суде рассмотрят уголовное дело против трех должностных лиц ООО СП «А», которые обвиняются в нарушении требований охраны труда с тяжелыми последствиями. По части 3 статьи 143 УК РФ им инкриминируют преступное бездействие, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек, сообщает пресс-служба судов Ставрополья.

Согласно обвинительному заключению, в апреле 2025 года двое сотрудников компании потеряли сознание в газоопасной среде внутри колодца и упали на дно. При попытке спасти коллег инженеру-механику также стало плохо от воздействия опасных газов, и он также упал в колодец. В итоге все трое погибли. Расследование установило, что должностные лица ООО СП «А» нарушили требования охраны труда, не обеспечив должного контроля и мер безопасности на объекте.

В настоящее время по уголовному делу назначено предварительное слушание. По сведениям из обвинительного заключения, причиной трагедии стало отсутствие необходимых мер безопасности при работе в замкнутом пространстве с повышенной газоопасностью. Действия или бездействие ответственных лиц квалифицируются как преступление, приведшее к гибели нескольких человек по неосторожности.

Станислав Маслаков