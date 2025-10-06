В Госдуме предложили освободить от тестирования по русскому детей соотечественников

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин внес законопроект, освобождающий от тестирования по русскому языку детей соотечественников. Речь идет о детях участников программы по добровольному переселению. Сейчас они обязаны проходить обязательное тестирование при приеме школу наряду с мигрантами.

Проект поправок в закон «Об образовании» дает право не сдавать тестирование детям граждан, прибывших из стран, где русский язык является государственным, а также детям сотрудников диппредставительств и консульских учреждений.

В пояснительной записке господин Затулин указывает, что для этих категорий требование о прохождении экзамена при приеме в школы «создает необоснованные административные препятствия». В первую очередь, это касается детей граждан Белоруссии, отмечает депутат.

Закон об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу 1 апреля 2025 года. Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале. Для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку). В сентябре Рособрнадзор сообщал, что 87% детей мигрантов не смогут быть зачислены в российские школы — за апрель-август документы в школы были поданы на 23,6 тыс. детей, имеющих иностранное гражданство, но лишь 8,2 тыс. из них были отправлены на тестирование. У остальных возникли проблемы с пакетами документов.

