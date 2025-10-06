Застройщику предъявили иск на 1,5 млрд рублей за загрязнение земли в Ставрополе

Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к ООО «Константа». Ведомство требует взыскать с компании более 1,5 млрд руб за ущерб почвам в результате незаконного складирования отходов производства и потребления. Средства должны поступить в бюджет Ставрополя, сообщается в картотеке дела.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нарушение выявлено на земельном участке с кадастровым номером 26:12:021001:426, расположенном в краевой столице по адресу: улица Селекционная, 1. Площадь территории составляет 124,7 тыс. кв. м. Разрешенное использование земли — сельскохозяйственные угодья.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Константа» зарегистрировано в 2014 году в Ставрополе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка предприятия за 2024 год составила 1,23 млрд руб., убыток — 136,44 млн руб. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредитель общества — Анна Вальчук (100% УК).

Суд привлек к участию в деле третьих лиц: Министерство финансов Ставропольского края, правительство региона, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды края, а также прокуратуру Ставропольского края.

Дополнительно к делу привлечены администрация Ставрополя и три физических лица — Иванников Иван Александрович, Савченко Юрий Витальевич и Гаевой Дмитрий Викторович, владеющие сооружениями на спорном участке.

Согласно выписке из ЕГРН, участок 26:12:000000:14133 образован из земли с кадастровым номером 26:12:011001:426 и зарегистрирован в собственности Российской Федерации.

Суд изучил материалы дела и заслушал устные пояснения представителей сторон. Следующее заседание назначено на 13 октября 2025 года.

Тат Гаспарян