Пытавшийся сжечь семью преступник приговорен к девяти с половиной годам колонии

Ульяновский районный суд (судебный участок с. Большое Нагаткино) в понедельник огласил приговор местному жителю Максиму Генералову, признанному виновным в покушении на убийство женщины и ее малолетних детей с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, до 20 лет лишения свободы), а также уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в ходе следствия и суда было установлено, что в ночь с 3 на 4 июня 2025 года 44-летний нигде не работавший Максим Генералов в селе Большое Нагаткино Цильнинского района поджег дом, в котором в котором находились женщина и две ее малолетние дочери 10 и 11 лет. Благодаря помощи соседей и своевременно оказанной медицинской помощи женщина и ее дети были спасены.

В СУ СКР отмечают, что на допросе обвиняемый признал вину в преступлении, пояснив, что, поджег дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после ссоры со своей сожительницей.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Максима Генералова к девяти с половиной годам колонии строгого режима.

Андрей Васильев, Ульяновск