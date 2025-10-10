Что посеешь, то и пожнешь

В этом году в Башкирии ожидается урожай, превышающий показатели предыдущего сезона. Год оказался удачным с точки зрения получения продукции, но сложным по ее размещению на рынке, отмечают в министерстве сельского хозяйства республики. На конец сентября валовый намолот зерновых культур составил 3,4 млн тонн, это выше, чем результаты аналогичного периода прошлого года (2,6 млн тонн), но низкие цены на зерновую продукцию на рынке вынуждают аграриев увеличить площади посевов масличных культур, цены на которые более выгодные для производителей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Сельхозпроизводители Башкирии стали больше высаживать масличные культуры из-за финансовой выгоды

По предварительным данным, в Башкирии в этом году соберут более 3,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что значительно превышает собственные потребности республики.

На конец сентября валовой намолот составляет 3,4 млн тонн при средней урожайности 27,5 центнера с га, а по итогам аналогичного периода прошлого года в республике собрали 3,2 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

По словам заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, в последние годы аграрии республики «направили все свои силы, знания, компетенции» на производство качественной зерновой продукции — мягкой и твердой пшеницы, ржи, ячменя, овса. «Культуры достаточно сложные, но мы научились выращивать их в хорошем товарном качестве. Например, пивоваренный ячмень, произведенный в Башкирии, считается одним из лучших в России, по мнению пивоваров»,— констатирует Ильшат Фазрахманов.

Курс на увеличение масличных культур

В этом году из-за большого объема зерна сельхозпроизводители фиксируют, что себестоимость его производства выше рыночной стоимости. Для сравнения, диапазон рыночных цен зерновых культур варьируется от 8 до 14 тыс. руб. за тонну, в зависимости от вида культуры, а масличных культур — от 26 до 45 тыс. руб. за тонну. Поэтому в последнее время предприятия и фермеры вынуждены менять свою стратегию в направлении увеличения в структуре посевов масличных культур: рапс яровой и озимый, лен, соя, рыжик и подсолнечник.

«Мы приняли решение направить ресурсы на увеличение производства масличных культур. Если в этом году площадь, занятая ими, составляла 640 тыс. га, то в будущем мы поставили цель довести их площадь до 1 млн га по всей республике»,— отмечает Ильшат Фазрахманов.

К 26 сентября убрана почти четверть из общих 640 тыс. га, валовый намолот маслосемян превысил 240 тыс. тонн, сообщили в минсельхозе.

По словам министра, текущий год оказался достаточно удачным с точки зрения получения сельхозпродукции, но сложным по ее размещению на рынке. «Сегодня сложился рынок покупателя, а не продавца — когда продукции много, а покупателей мало, что не позволяет производителям поднять цены на достаточный уровень»,— поясняет Ильшат Фазрахманов.

Зона рискованного земледелия сменила прописку?

Башкирия традиционно находится в зоне рискованного земледелия, но в этом году, по сравнению с аномальными погодными явлениями в других регионах, можно сказать, что наша республика находится в относительно комфортных условиях. На фоне общих бедственных тенденций в ряде субъектов страны (аномальная жара в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах) климат в Башкирии кажется более благоприятным для растениеводства.

Но утверждать, что зона рискованного земледелия, в которой традиционно находится наша республика, сменила прописку, пока рано, считает Ильшат Фазрахманов.

Дело в том, что в нашем регионе два года подряд фиксируется нетрадиционное для этих мест переувлажнение почвы. Речь о смене климата не идет, но нельзя сказать, что он стал более комфортным, отметил министр.

«Частые для наших мест засухи сменились переувлажнением. Каким будет сезон 2026 года, мы не знаем, но должны быть готовы ко всему»,— заметил господин Фазрахманов.

Переувлажнение влияет на недополученный объем продукции. Часть урожая была потеряна из-за затяжных дождей с 8 августа по 8 сентября. На территориях Бирского, Благоварского, Благовещенского, Калтасинского, Кигинского, Краснокамского, Иглинского, Илишевского, Мишкинского, Татышлинского и Чишминского районов погибли сельскохозяйственные культуры на площади около 8,5 тыс. га. По предварительным данным, общий ущерб составил 114 млн руб.

«Урожай свеклы большой, но мы его переработаем»

В последние годы в республике решили проблему недостаточных мощностей по переработке сахарной свеклы.

По данным на конец сентября, в этом году Чишминский сахарный завод и «Раевсахар» произвели 32,5 тыс. тонн белого сахара, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. После реализации инвестиционных проектов по модернизации заводы перерабатывают более 11,4 тыс. тонн свеклы в сутки.

По словам Ильшата Фазрахманова, в прошлом году, несмотря на рекордный урожай сахарной свеклы, ее качество было низким. Корнеплоды были большие, но в них содержалось мало сахара. Если в 2023 году сахаристость свеклы доходила до 20%, то в 2024-м и этом году она составляет 14% от массы корнеплода.

К 26 сентября с 22 тыс. га накопано около 1,1 млн тонн корнеплодов при средней урожайности более 470,9 центнера с га, отметили в минсельхозе.

«В этом году урожай достаточно большой, но мы его переработаем, — заявил министр. — Скорее всего, заводы будут работать минимум до конца января».

Благодаря модернизации производства «Раевсахар» перерабатывает 5,6 тыс., а Чишминский сахарный завод — 6 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Осталась одна большая проблема — цена сахара, которая сегодня колеблется около 50 руб., а себестоимость составляет 47 руб. за 1 кг, отметил министр.

Животноводство выгоднее растениеводства

Вторая крупная отрасль сельского хозяйства — животноводство — развивается в более комфортных условиях, отмечает Ильшат Фазрахманов. По словам министра, производство молока гораздо выгоднее с экономической точки зрения, чем растениеводство. «Цены на молоко достаточно комфортные, и пока на рынке имеется дефицит сырого молока»,— считает он.

Драйвером развития молочного производства, по словам министра, являются индустриальные молочные фермы, чьи владельцы всегда остаются в плюсе, несмотря на перипетии погоды, проблемы на рынке и санкции, отметил Ильшат Фазрахманов. На данный момент в республике действует 21 такая ферма, до 2030 года планируется построить еще 30. «Это обеспечит нам 1 млн тонн товарного молока в год в ближайшие три десятилетия»,— отметил министр.

По его словам, в этом году также «неплохо чувствуют себя свиноводы, птицеводы, в том числе производящие бройлеров и индейку, и переработчики в этих сферах».

Отрасли не хватает кадров

Одной из главных трудностей сельскохозяйственной отрасли Ильшат Фазрахманов считает острую нехватку кадров. Сейчас в аграрном секторе трудятся 45 тыс. специалистов, не хватает около 4 тыс. человек, отметил министр, добавив, что это «не катастрофа, но проблема».

Для ее решения реализуется национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одно из его главных направлений — активное привлечение в отрасль молодых специалистов.

По словам Ильшата Фазрахманова, «необходимо выстроить цепочку, от школьной скамьи к колледжу и аграрному вузу, чтобы в итоге получить настоящих профессионалов». В 2030 году в республике планируют открыть 400 агроклассов. В этом году они уже появились в Нуримановском и Буздякском районах Башкирии.

Также в рамках нацпроекта государство возмещает сельхозтоваропроизводителям до 90% расходов по ученическим договорам, заключенным с работниками, которые обучаются по сельскохозяйственным специальностям в техникумах или вузах. Кроме того, компенсируется до 90% затрат на оплату труда и проживание практикантов. Всего с начала этого года в Башкирии 31 предприятие получило субсидии на 354 студента-практиканта.

А как считают сельхозпроизводители?

Генеральный директор ООО «Уфагормолзавод», председатель некоммерческой организации «Молочный союз Башкортостана» Ильдар Файзуллин отмечает, что для сельского хозяйства республики урожай в этом году «довольно хороший, но покупательская способность, к сожалению, падает, и продажи по некоторым молочным категориям снизились». По его словам, для «Уфагормолзавода» по действующим номенклатурам год оказался без роста, основное развитие показывает только новый трендовый продукт — йогуртный напиток «Молочный фермер». Молочная отрасль региона с января по сентябрь показала умеренный рост на 1,5–3%, в основном за счет ввода новых ферм и повышения продуктивности, добавил Ильдар Файзуллин. По его словам, больший рост — порядка 40% — показывает сливочное масло.

«Нельзя не сказать о том, что начал развиваться экспорт, так как продукция нашего региона очень востребована», — подчеркнул глава Молочного союза республики. По его словам, произошедшее в этом году переувлажение «для ферм даже хорошо — всегда есть корм, хуже, когда засуха». «Тем более фермы совершенствуются, на них дожди особо не влияют», — пояснил он. Из трудностей Ильдар Файзуллин отметил дефицит рабочей силы.

Заместитель директора по производству и соучредитель СП «Ашкадарский» Мелеузовского района Ильнур Халитов считает, что этот год в Башкирии выдался идеальным для выращивания сельскохозяйственных культур. На конец сентября работники предприятия собрали 50 тыс. тонн продукции при среднем урожае 42 центнера с гектара. «По сравнению с прошлым годом собрано на 40% больше зерна и, самое главное, — качество зерна гораздо лучше, чем в 2024 году», — констатировал Ильнур Халитов.

Судя по этому году, частично можно так сказать, что «зона рискованного земледелия» сменила прописку, отметил он. «Как будет дальше — не знаем»,— сказал Ильнур Халитов.

Майя Иванова