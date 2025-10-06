«Капитал» удваивает бумагу

ООО «Компания "Капитал"» намерено вложить в строительство автоматизированного завода по производству бумаги в Омской области 850 млн руб. Мощность предприятия запланирована в объеме 35 тыс. т бумаги в год. Новый комплекс станет третьей по счету площадкой предприятия. Эксперты считают проект актуальным и предполагают, что он выйдет на самоокупаемость в планируемые сроки. В то же время они отмечают, что отрасль близка к насыщению.

Запуск новой производственной площадки позволит «Компании "Капитал"» удвоить объем выпуска бумаги для гофрокартона

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Омский производитель бумаги для гофрирования ООО «Компания "Капитал"» планирует завершить создание комплекса по производству картона для плоских слоев с применением химико-термомеханической массы в Калачинске в Омской области во втором квартале 2026 года. Объем инвестиций составит 850 млн руб., сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава региона Виталий Хоценко. По словам губернатора, новая фабрика позволит производить до 35 тыс. т бумажной продукции в год. В переработку пойдет макулатура, а также низколиквидная древесина лиственных пород, таких как береза и осина, — до 40 тыс. куб. м в год. «Это обеспечит стабильные заказы для лесхозов из других районов области»,— отметил Виталий Хоценко.

ООО «Компания "Капитал"» зарегистрировано в Омске в сентябре 2011 года. Предприятие специализируется на производстве бумаги и картона. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества являются Светлана Муравлева (45%), Наталья Марчук (30%), Александр Мелинг (25%). По данным портала Rusprofile, выручка компании в 2024 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 290 млн руб. Стоимость предприятия оценивается в 901 млн руб.

Готовую продукцию предприятие намерено поставлять на внутренний рынок от Поволжья до Дальнего Востока. Налоговые отчисления заявлены в объеме 369 млн руб. ежегодно. Отмечается, что на площадке будет создано 110 новых рабочих мест.

Как рассказал «Ъ-Сибирь» заместитель коммерческого директора в ООО «Компания "Капитал"» Степан Серебренников, с вводом новой производственной площадки объем выпуска компанией тарного картона удвоится до 76 тыс. т бумаги ежегодно. В настоящее время предприятие занимает в России около 2% рынка производства бумаги, в Сибири — 25%.

«На месте бывшего кирпичного завода возводим новое предприятие, площадь составляет порядка 20 тыс. кв. м, на данном этапе задействовано 7 тыс. кв. м. На реализацию проекта Фонд развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа предоставил нам 510 млн руб., которые мы используем на закупку оборудования»,— уточнил он.

Новая фабрика станет крупнейшим активом в портфеле компании, у которой уже имеются две индустриальные площадки в Омске. Окупаемость проекта составит около пяти лет, в зависимости от ситуации на рынке и динамики спроса, полагает Степан Серебренников.

Перспективы проекта выглядят позитивными, считает промышленный эксперт Леонид Хазанов. «Во-первых, фабрика будет располагаться в крупном промышленном регионе Западной Сибири, откуда удобно отправлять гофрокартон на Урал и Дальний Восток, не говоря уже про сопредельные с Омской областью регионы, во-вторых, у инвестора есть наработанная клиентская база, исходя из запросов которой и прогнозов развития рынка он взялся за реализацию проекта»,— отмечает аналитик.

Рынок картона показывает рост, но уже близок к насыщению, отмечают эксперты. «По предварительной оценке, в этом году он может вырасти в районе 2,5%, но уже через несколько лет, скорее всего, пойдет в сторону перенасыщения, что обусловлено признаками перепроизводства и снижением спроса на упаковку. В данном случае удвоение производственных мощностей до 76 тыс. т, в целом, конечно усилит позиции компании по региону, но в случае, если менеджмент хочет длительного успеха и роста, необходимо уже сейчас думать о новых регионах сбыта»,— комментирует управляющий партнер IPM Consulting Вадим Тедеев.

Вместе с тем проект несет риски, связанные с колебаниями цен на энергоносители, транспортными расходами, конкуренцией и возможными задержками строительства, полагает директор по стратегии ИК «Финам», преподаватель НИУ ВШЭ Ярослав Кабаков.

«Заявленные сроки окупаемости в пять лет выглядят реалистично при условии стабильного спроса и эффективной загрузки мощностей, однако при росте издержек или замедлении рынка срок может увеличиться до восьми лет. В целом, проект можно оценить как экономически обоснованный и значимый для промышленного развития Омской области»,— считает аналитик.

По данным «Лес онлайн», объемы выпуска бумаги и картона в России за первое полугодие 2025-го остались на уровне предыдущего года. Производство гофрокартона в масштабах страны за эти шесть месяцев выросло незначительно — на 0,7%. Предприятия Сибири производят порядка 15-17 тыс. т бумаги в месяц, доля округа в общем объеме страны составляет 8-9%. В числе крупнейших сибирских производителей — завод «Кузбасский скарабей», «Новосибирский КБК» и омская «Компания "Капитал"».

Лолита Белова