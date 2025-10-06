В Тюменской области увеличили выплату контрактникам до 3,4 млн рублей

Власти Тюменской области увеличили выплату при заключении контракта с Минобороны РФ с 1,9 млн руб. до 3,4 млн руб. Это следует из постановления правительства региона.

Региональная выплата составит 3 млн руб., еще 400 тыс. будут выплачиваться из федерального бюджета. Чтобы получить повышенную выплату, контракт нужно заключить с 7 октября по 30 ноября. Это можно сделать через военкоматы Тюменской области или в пункте отбора на службу. «Место прописки и проживания значения не имеет»,— уточняет пресс-служба правительства Тюменской области.

Выплату при заключении контракта на военную службу повысили в нескольких регионах. В Алтайском крае ее увеличили до 2,5 млн руб., в Краснодарском крае — до 3 млн руб.