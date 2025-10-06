Бизнес решил замедлиться

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как компания Belmond использует формат ультрадлинных видеороликов для рекламы своих отелей и поездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Belmond Management Limited Фото: Belmond Management Limited

Формат долгих видео перекочевал в рекламу. Ультрадлинные фильмы, созданные, чтобы пассивно смотреть и активно мечтать, в этом году запустила компания Belmond. Это не только сеть легендарных отелей, но и владелец роскошных поездов, таких как Venice Simplon-Orient-Express в винтажном стиле 1920-х годов или ночной люксовый Belmond Royal Scotsman. Бренд выпускает на YouTube ролики длительностью один час или даже полтора. Каждый фильм в мельчайших подробностях и без закадровой озвучки передает виды и естественные звуки мест, куда Belmond приглашает своих гостей. Например, один из недавних роликов посвящен могуществу водопадов Игуасу. Камеры снимают водные потоки со всех ракурсов, а особенно из окна отеля, в котором клиенты могут остановиться. Также можно на целый час окунуться в атмосферу путешествия по Перу или прокатиться на том самом роскошном поезде по Шотландии.

В компании отмечают, что медленная роскошь — часть ДНК бренда, и погружение в расслабленную и элегантную обстановку поезда или отеля позволяет как бы продегустировать ни с чем не сравнимый опыт. В мире, где видеоклипы в соцсетях становятся короче, а концентрация внимания сокращается, феномен медленного телевидения стал интригующим противовесом, добавляют авторы проекта. Slow TV появилось в скандинавских странах в 2009 году и приобрело мировую популярность. Например, почти 200 тыс. просмотров набрал восьмичасовой ролик от приложения для медитаций Calm. В нем овцы пасутся на поле: они блеют, отдыхают, гуляют, и все. Зрители пишут, что хотели бы вручить актерам «Оскар» и клянутся, что после нескольких часов просмотра стали понимать овечий язык. Летом 2025 года люди со всего мира следили за перемещением 115-летней церкви в Швеции. Трансляция велась двое суток. И есть даже 11-часовые записи, которые посмотрели более 5 тыс. зрителей. Современный монтаж хотя и яркий, но сильно утомляет. Неудивительно, что это приводит к развитию анти-TikTok и возможности погрузиться в другой контекст надолго, пусть и через монитор.

Яна Лубнина