Чемпион, в которого никто не верил

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, почему звездный футболист «Барселоны» мог и не стать таковым.

Лионель Месси — один из лучших футболистов мира — вполне мог не стать профессионалом. Любопытно, но будущая звезда родилась в аргентинском городке Росарио, там же, где начинал свой жизненный путь известный революционер Эрнесто Че Гевара. В футбольную секцию Лео в четыре года привела бабушка: те самые два поднятые к небу пальца, которые футболист показывал миру после каждого гола, обращены именно к ней. Уже в ранней юности тренеры понимали, что Месси талантлив, но когда выяснилось, что у парня дефицит гормона роста, а для лечения нужны серьезные деньги, никто из аргентинских команд не захотел помочь. Отец Лео был в отчаянии.

«Барселона» в истории Месси возникла совершенно случайно, просто потому, что там жил земляк их семьи, который мог рассказать историю талантливого парня президенту «Барсы» Жоану Гаспару. Но, увидев перед собой худого, низкорослого юнца, представители клуба начали советовать ему заняться чем-то другим. Причем даже когда выяснилось, что перед ними настоящий талант, «Барса» все равно тянула с контрактом, опасаясь, что Лео не справится с нагрузками. Но в итоге дорогостоящее лечение было оплачено, а в декабре 2000 года директор «Барселоны» Карлес Решак на салфетке в кафе теннисного клуба «Помпея» дал письменное обещание подписать контракт с аргентинским самородком. Через два года после этого эпизода испанская пресса впервые назвала Месси футболистом будущего. То, что было дальше, сейчас знают даже те, кто футболом не интересуется.

Владимир Осипов