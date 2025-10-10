Научный подход к кадрам

Акмуллинский университет уже более полувека не только готовит педагогов для региона и страны, но и обеспечивает методическую поддержку учителей, занимается профессиональной переподготовкой и повышением квалификации, также активно помогает в устранении дефицита самого главного — кадров в образовании. Сегодня в педвузе республики обучается более 11 000 студентов.

Ректор Акмуллинского университета, депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Салават Сагитов рассказал, как вуз помогает в устранении кадрового дефицита образовательных учреждений столицы и районов республики, в том числе через целевую подготовку.

— В этом году в университет принято 120 целевиков, число их растет год от года. В целом приемная кампания 2025 года в Акмуллинском университете завершилась очень удачно. Наш университет стал одним из немногих вузов, которому удалось избежать дополнительного набора, а коммерческий набор провести с положительной динамикой по сравнению с прошлым годом.

Стратегическое направление нашей работы — научно-методическое сопровождение повышения качества образования.

Университетом разработана информационно-аналитическая платформа диагностики профессиональных дефицитов учителей, которая внедрена как на уровне региона, так в других субъектах Российской Федерации. Только в этом году была проведена оценка уровня профессиональных компетенций и разработаны индивидуальные маршруты для более 2500 учителей. По сопровождению профессионального роста педагогов ежегодно через программы дополнительного образования проходят учителя со всей республики, — проинформировал Салават Талгатович.

По проекту Минпросвещения России по всей стране создаются психолого-педагогические классы. Акмуллинский университет обеспечил работу 57 таких классов в 48 школах-партнерах по всей республике. Наряду с общеобразовательной программой ученики здесь изучают основы педагогики и психологии, ближе знакомятся с профессией. Это помогает им сделать осознанный выбор педагогического направления. Для этих целей создан и предуниверсарий «Школьный центр педагогики» — «Акмуллинская академия», поддержанный грантом Республики Башкортостан. Предпрофильную подготовку здесь получают ребята 7–11 классов.

Башкирия входит в десятку регионов, лидирующих в национальном рейтинге научно-технологического развития. В республике работают свои программы привлечения кадров — премии, гранты и стипендии.

С 2022 года Указом Главы РБ были утверждены гранты для господдержки молодых научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования Башкортостана.

За это время Акмуллинский университет получил 32 млн рублей, что позволило почти 50 молодым ученым вуза пройти двухнедельные научно-образовательные стажировки в университетах России и за рубежом (ОАЭ, Казахстан, Китай), а еще 18 сотрудников получили безвозмездную субсидию на улучшение жилищных условий до 2 млн. рублей.

Важно не только научить, дать компетенции, но и мотивировать талантливых ребят остаться работать в республике. Для этого университеты сотрудничают с крупнейшими индустриальными партнерами региона, в том числе на базе Евразийского научно-образовательного центра. Сюда включено сразу два проекта БГПУ имени М. Акмуллы: в области альгологии — «Стимуляторы роста и биопестициды на основе водорослей и цианобактерий» и в области нанотехнологий — «Изучение влияния химического и физического воздействия на электропроводящие свойства в гибридных металлоорганических наноструктурах». Вообще, исследования и инновационные разработки — сильнейшая база Акмуллинского университета. По основным научным показателям 2024 года БГПУ им. М. Акмуллы вошел в первую десятку лидеров среди педагогических вузов Российской Федерации.

Так, в 2023 году в вузе создана Молодежная лаборатория «Прикладная физика и технологии наносенсорики», а в 2025 году в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ открылась Молодежная лаборатория «Биотехнология живых систем», которая занимается разработками в области биотехнологий на основе микроорганизмов.

Одной из задач, поставленных ректором педвуза на текущий год в сфере научной работы, является разработка механизмов внедрения результатов психолого-педагогических исследований в региональную систему образования и дальнейшее развитие прикладных исследований.

Поступать в БГПУ с каждым годом становится все престижнее. Так, в ходе приемной кампании 2025 года значительно увеличилась конкурсная борьба на бюджет и составила 17,4 человека на одно место в целом по вузу.

Самыми востребованными оказались направления, связанные с IT, а среди педагогических специальностей — «Обществознание, организация воспитательной работы и молодежной политики».

Важную роль в привлекательности вуза также играют обновление материально-технической базы и совершенствование образовательных программ, возможность получить двойной диплом, начать работать с 3-го курса и учиться по индивидуальному образовательному маршруту.

Акмуллинский университет активно участвует в реализации нацпроектов. По федеральному проекту «Технонаставники» в 2025 году выбрано 17 российских вузов, в число которых вошел Акмуллинский университет. Проект объединит работодателей, вузы и молодых людей, заинтересованных в развитии науки и технологий. Таких проектов много, и, реализуя их, педуниверситет закрывает потребности региона в первую очередь.

В 2025 году Акмуллинскому университету выделено 22,5 млн рублей на модернизацию инфраструктуры кабинетов предмета «Основы безопасности и защиты Родины» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». К новому учебному году в вузе были подготовлены тематические кабинеты, обновлены аудитории в Институте физической культуры и здоровья человека.

Создан новый кабинет ИФКЗЧ для изучения работы с беспилотными летательными аппаратами. Закуплены 18 квадрокоптеров, гоночная трасса и сетчатый куб для обучения пилотированию. Также кабинет оснащен ноутбуками с программами симуляции полета, столами для сборки и разборки коптеров. Здесь обучаются студенты в рамках предмета «Основы военной подготовки», а также занимаются члены студенческого объединения «Яугир».

«Изменение федеральных образовательных программ вносит новые требования к подготовке будущих педагогов и оснащению кабинетов, где проводятся занятия. Мы очень рады, что благодаря поддержке Минпросвещения РФ получили возможность оборудовать наши факультеты в соответствии с современными стандартами и можем вести практико-ориентированную подготовку будущих учителей», — отметила проректор по учебно-методической работе БГПУ им. М. Акмуллы Ксения Габдрахманова.

Задача университета — войти в топ-50 вузов страны по итогам мониторинга воспитательной работы и молодежной политики. Основным лейтмотивом, определяющим содержание воспитательной работы в 2024–2025 учебном году, стало празднование 80-летия Великой Победы. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в университете открыт Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Яугир» («Воин»), обустроена площадка для подготовки к сдаче норм ГТО, плац для строевой подготовки, которыми также могут воспользоваться ближайшие к вузу школы. Ректор также отметил, что на базе университета будут проходить повышение квалификации по ОБЗР педагоги региона.

За вклад в сохранение историко-культурного и природного наследия России, активное участие в деятельности Русского географического общества ректору БГПУ имени М. Акмуллы Салавату Сагитову объявлена Благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующее Распоряжение главы государства от 15 сентября 2025 года опубликовано на сайте Кремля. Салават Талгатович Сагитов является председателем Отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан с августа 2019 года.