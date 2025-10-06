В Самаре из-за пожара пострадал объект культурного наследия

В Самаре в результате пожара, произошедшего 3 октября, пострадал объект культурного наследия «Усадьба А.С. Богатовой и И.Ф. Мейзеншильдера: деревянный дом и полукаменный дом». Об этом сообщает государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Памятник архитектуры расположен на ул. Садовой, 102-104. Здание входит в состав ансамбля градостроительства и архитектуры и включено в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Ранее здание являлось многоквартирным домом. В настоящее время он расселен и не эксплуатируется.

В день происшествия сотрудники госинспекции по охране ОКН осмотрели повреждения памятника. От огня пострадали деревянные конструкции второго этажа, крыши и перекрытия литеры В. В адрес собственника здания подготовлено предостережение о необходимости проведения противоаварийных и консервационных работ.

В ведомстве отмечают, что повреждение конструкций памятника огнем не является основанием для исключения объекта из реестра ОКН.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в двухэтажных зданиях дореволюционной постройки составила 500 кв. м. Погибших и пострадавших не было.

Руфия Кутляева