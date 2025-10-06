В минувшие выходные обвалилась часть забора на плотине Лысьвенского пруда, пишет местная газета «Искра».

Замглавы округа Владимир Палкин отметил, что администрация округа контактирует с собственником объекта по вопросам общественной безопасности. Ограждение находится в ведении промышленной группы «Линрог».

К понедельнику на месте бетонной плиты появилась вставка из досок. Как отмечает «Искра», ограждение давно нуждается в ремонте или замене. Именно через него проходит дорога в Лысьву со стороны Кунгура.

Лысьвенский пруд был сооружен в конце 18 века для нужд Лысьвенского металлургического завода. В настоящее время пруд — место отдыха горожан.