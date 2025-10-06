«Пари НН» вернулся на нижегородский стадион для проведения домашних матчей

Футбольный клуб «Пари НН» вернулся на стадион «Совкомбанк Арена» для проведения домашних матчей. По данным пресс-службы клуба, после встречи с московским «Спартаком» комиссар Российского футбольного союза оценил поле нижегородского стадиона как высокого качества.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Следующий домашний матч на своем стадионе «Пари НН» проведет против «Акрона» 18 октября.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за ремонта на «Совкомбанк Арене» нижегородский клуб «Пари НН» в начале нового сезона был вынужден использовать в качестве домашнего стадионы, расположенные в других регионах. В частности — в Саранске и Грозном.

Андрей Репин