ЦСКА выиграл у «Спартака» в 11-м туре Российской премьер-лиги с разницей в один гол. Победа со счетом 3:2 позволила армейцам сохранить первое место в турнирной таблице. Мачт проходил на домашней арене красно-синих при полном аншлаге. На трибунах собралось почти 30 тыс. человек. За развитием событий на поле следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

После того, как «Динамо» и «Локомотив» забили в ворота друг другу восемь мячей, железнодорожники одержали победу (5:3). Многие были уверены, что в главном дерби 11-го тура ЦСКА—«Спартак» будет не столь весело. Но армейцы начали так, что спартаковские болельщики смотреть игру без валидола не могли. К 17-й минуте на табло «ВЭБ Арены» горели цифры 3:0 в пользу хозяев. После третьего мяча комментатор Георгий Черданцев, как всегда эмоционально, задавал вопросы, на которые не было ответов.

Очередной эксперимент главного тренера красно-белых Деяна Станковича с составом и расстановкой игроков провалился. Правда, стоит сказать, что второй мяч армейцы забили с пенальти, который был назначен после не самого очевидного нарушения правил. Когда арбитр встречи Артем Чистяков указал на точку, даже бывший игрок ЦСКА Александр Гришин не сдержал эмоций: «Уже одно дерби — ЦСКА — "Краснодар" — испортили, когда удалили Джона Кордобу. Хватит уже издеваться над футболом. Зачем вообще обращать внимание на эти моменты».

Но в дерби три мяча не гарантируют победы, и «Спартак», несмотря ни на что, вернулся. Один гол гости отквитали еще в первом тайме. К тому же, четвертый мяч, который забили армейцы, арбитры не засчитали, усмотрев игру рукой у Ивана Облякова. А после перерыва счет стал 3:2.

Все могло измениться в любой момент. Тем более что поле покинул вратарь армейцев Игорь Акинфеев. Он получил травму. Игра у ЦСКА потеряла ту легкость, с которой команда Фабио Челестини шла вперед. И в концовке инициативой уже владел «Спартак». Но футбольный эксперт Владислав Радимов уверен, что у хозяев все было под контролем: «С одной стороны, спартаковцев надо похвалить. С другой, ЦСКА, мне кажется, настолько держит все под контролем, и у "Спартака" в концовке даже не получается прессинг. Организация игры у ЦСКА на порядок сильнее, чем у "Спартака". "Спартак" в основном рассчитывает на индивидуальные действия футболистов в атаке, и на этом все».

В итоге ЦСКА довел дело до победы и сохранил первое место в турнирной таблице. Но впереди еще 19 туров, и даже после поражения «Спартак» отстакт от лидера всего на шесть очков, а «Локомотив» и «Краснодар» — на одно. Так что любая ошибка может многое изменить, хотя в ближайшие две недели этого точно не случится, так как в РПЛ запланирован перерыв на матчи сборных. Команду Валерия Карпина ждут товарищеские встречи с Ираном и Боливией.

Владимир Осипов