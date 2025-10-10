Вакантное место

Башкирия в этом году столкнулась с уникальной ситуацией на рынке труда: значительным дефицитом кадров. На одного соискателя в среднем приходится три вакансии. По данным министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, в сентябре этого года работодатели заявили о 39 тыс. свободных рабочих мест. По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, потребность организаций в работниках, заявленная в центры занятости населения, за год увеличилась на 7,0%. Наиболее остро дефицит ощущается в обрабатывающей промышленности и строительстве, а лидером по количеству свободных мест является обрабатывающее производство.

Куда уходят люди?

Важную роль играют демографические изменения, снижение численности трудоспособного населения и миграционный отток. Молодежь уезжает в другие регионы (миграционная убыль за первый триместр года составила 1143 человека), что создает дополнительную нагрузку на местные предприятия. С другой стороны, республика остается привлекательной для иностранной рабочей силы. По состоянию на 1 сентября выдано более 21 тысячи патентов трудовым мигрантам, в основном из стран СНГ. Также почти вдвое увеличена квота на привлечение квалифицированных специалистов из стран с визовым режимом: в 2024-м — 854 человека, в 2025-м – 1454 человека.

«Ситуацию можно охарактеризовать как стабильную, но с выраженным кадровым дефицитом. Низкий уровень безработицы (менее 0,5%) сочетается с рекордным количеством вакансий. Это признак «кандидатоориентированного» рынка, где соискатели находятся в привилегированном положении»,— прокомментировали в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.

В ответ на кадровый дефицит

Правительство Башкирии активизировало ряд программ, направленных на поддержку занятости и повышение квалификации работников. Самые популярные связаны с производственной безопасностью, управлением, IT и рабочими профессиями. В частности, в рамках нацпроекта «Кадры» обучаются работники предприятий оборонно-промышленного комплекса. Как рассказали в минтруда Башкирии, в этом году на эти цели направлено 166,3 млн руб., заключены договоры на обучение 2917 сотрудников 13 предприятий. Более 1150 человек уже успешно завершили обучение. Финансирование проекта будет продолжено и в 2026 году.

Другие направления нацпроекта — обучение отдельных категорий граждан (ищущих работу, предпенсионеров, женщин с детьми) и так называемый «Субсидируемый наем», в рамках которого работодателям возмещаются затраты при трудоустройстве ветеранов СВО, инвалидов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, одиноких и многодетных родителей.

В 2026 году будет продолжена программа «Мобильность 2.0»: за год трудоустроен 51 работник, переехавший в республику, в основном по рабочим профессиям на предприятия ОПК. Здесь работодателям и сотрудникам оказывается существенная финансовая поддержка от государства.

В этом году более 650 человек устроились на ОДК-УМПО по проекту «Башкирская вахта» (переориентация вахтовиков на предприятия внутри региона). Участие в выездных кадровых отборах для производств приняли почти 7 тыс. жителей региона.

«Десять лет назад жители региона покидали родные места в поисках лучших условий труда. Однако за последние годы ситуация изменилась коренным образом. Предприятия республики, такие как УМПО, теперь предоставляют высокий уровень социальных гарантий и зарплат, сравнимых или даже превышающих аналогичные показатели в регионах выезда»,— объяснил первый замминистра труда региона Юрий Мельников.

В планах — интеграция «Башвахты» в систему профессиональной ориентации молодежи совместно с Региональным оператором срочного трудоустройства. Это позволит вовлекать в проект студентов строительных бригад и выстраивать долгосрочные отношения между работодателями и их будущими сотрудниками со студенческой скамьи.

Подъемные для села

В сфере АПК также требуются инженеры, агрономы и ветеринары. Однако не все из них готовы работать в сельской местности. Башкирия получит еще 139,4 млн руб. на реализацию программы повышения кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса. Таким образом, размер субсидии из федерального бюджета увеличен до 761,3 млн руб., а республика вошла в тройку российских лидеров по этому показателю. Программу повышения кадровой обеспеченности реализуют в рамках федерального проекта «Кадры в АПК». Государство субсидирует целевое обучение студентов аграрных вузов, а также расходы на оплату их проживания, кроме того, из средств бюджета выплачивают стимулирующие выплаты ключевым специалистам сектора.

В регионе также продолжается реализация программы поддержки молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве. В этом году еще 70 молодых аграриев получат из республиканского бюджета по 750 тыс. руб. «подъемных». Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.

Что говорят сами компании, работающие по госпрограммам?

«В этом году у нас 72 целевых договора по федеральной программе, включая такие регионы, как Челябинск и Ленинградская область,— рассказала Ляля Давлетбаева, заместитель генерального директора по персоналу мясного дивизиона ГК «Таврос». — Действительно, есть большой эффект от программы, уже в этом году на выходе мы получаем трех готовых специалистов, а на следующий год на производство должны прийти еще 7 человек. Ежегодно производственную практику у нас проходят порядка 80 студентов, многие из них остаются у нас работать на летние каникулы со смещением учебного графика, а далее приходят в компанию готовыми специалистами. Второе направление — региональное. 46 молодых сотрудников у нас получили гранты главы республики по 750 тыс. руб. подъемных и благополучно работают в компаниях нашего мясного дивизиона».

Сфера АПК всегда была достаточно проблемной в части привлечения персонала, особенно молодых специалистов. «Таврос» также не избежал дефицита кадров: ветеринарных врачей, зоотехников, инженеров.

«Кроме материальной мотивации, мы занимаемся расширением социального пакета, делаем упор на развитие лидерских качеств сотрудников, спортивные и семейные мероприятия»,— отметила замдиректора по персоналу.

Кадры растим сами

Некоторые предприятия работу по профориентации начинают вести заранее, создавая специализированные классы для знакомства с профессиями.

Так, на АО «ПОЛИЭФ» с потенциальными сотрудниками работают еще со школы, создавая специализированные классы и вкладываясь в дополнительное образование через Кванториум, Экодом, факультативные занятия.

«Мы активно взаимодействуем с УГНТУ, УУНиТ, БМПК и УТЭК. Видим, как растет востребованность среднего профессионального образования и рабочих профессий среди молодежи, поэтому занимаемся развитием Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа. У нас есть Корпоративный университет, который занимается разработкой и реализацией обучающих программ, направленных на повышение квалификации руководителей, инженеров и рабочих»,— рассказала Алия Даминова, главный эксперт АО «ПОЛИЭФ».

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой геологии, гидрометеорологии и геоэкологии Уфимского университета науки и технологий Владимир Никонов подчеркивает, что комплексный подход к подготовке кадров, включающий в себя синергию вузовской базы и стажировок, дает основания для оптимизма.

«В подготовке кадров, отвечающих всем современным требованиям, важен комплексный подход. Вуз дает хорошую теоретическую базу, а прохождение стажировок на предприятиях — это бесценная возможность для студента получить практический опыт»,— говорит господин Никонов.

В Башкирии о намерениях работать по такой схеме сообщило ООО «Салаватское» и его предприятия-партнеры. В рамках этой программы компания проводит отбор абитуриентов, которым выдаются целевые направления в ведущие вузы страны на востребованные специальности. Студенты, получившие целевые направления, могут пройти обучение в вузах и после гарантированно трудоустраиваются на предприятия горнодобывающих комплексов.

Уникальный для республики проект реализует Уфимский университет науки и технологий совместно с ПАО «ОДК-УМПО». Это образовательно-профессиональный трек «Крылья Ростеха». Здесь готовят технологических лидеров: инженеров нового поколения с набором передовых «цифровых» компетенций, интегрированных в международное научное пространство, подготовленных к работе в современных условиях на предприятиях авиадвигателестроительной отрасли. Всего в России в проекте принимают участие 15 ведущих технических вузов.

В Башкирии программа реализуется с 2021 года. Теорию студенты изучают в вузе, а практические навыки профессии осваивают в ОДК-УМПО под руководством опытных наставников, кроме того, организована ежегодная летняя практика на промышленных предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации.

Сегодня в УУНиТ по проекту «Крылья Ростеха» обучаются более 120 студентов. По специальностям срок обучения составляет 5,5 лет.

Телекоммуникационные компании с ростом технологий также отмечают большую потребность в инженерных специальностях, сервис-инженерах, техниках связи. И здесь нужны не только мозги, но и «золотые руки».

«Нужны те, кто обладает техническими знаниями и при этом может работать "руками". В последнее время на подобные вакансии приходит все меньше соискателей с профильным образованием, мы их трудоустраиваем и обучаем силами нашего тренингового центра практически с нуля»,— поделилась руководитель службы персонала АО «Уфанет» Юлия Письменная.

