Куйбышевская железная дорога сообщила о росте пассажиропотока

Куйбышевская железная дорога отчиталась о росте пассажиропотоке за первые девять месяцев 2025 года. С января по сентябрь перевезено более 16,3 млн пассажиров, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В пригородном сообщении зафиксирован рост на 5,2%, достигнув 12,3 млн пассажиров, а в дальнем следовании — 4 млн человек.

Пассажирооборот за этот период составил 4,7 млрд пассажиро-километров, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. В пригородном сообщении зафиксирован значительный рост на 11,3%, достигнув 633 млн пассажиро-километров. В дальнем следовании пассажирооборот составил 4 млрд пассажиро-километров.

В сентябре 2025 года со станций Куйбышевской железной дороги перевезено более 1,8 млн пассажиров, что на 0,7% больше, чем в прошлом году. В пригородном сообщении перевозки увеличились на 3,2%, достигнув более 1,4 млн пассажиров. В дальнем следовании зафиксировано 398,3 тыс. пассажиров. Пассажирооборот в сентябре составил 498,8 млн пассажиро-километров, из которых 70,9 млн пассажиро-километров пришлось на пригородное сообщение, что на 9,3% больше, чем в прошлом году.

Евгений Чернов