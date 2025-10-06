Энергетики «Т Плюс» подали тепло в социальные объекты и жилые дома в Чайковском городском округе

«Т Плюс» запустила отопление в социальных объектах в городе Чайковский, посёлках Прикамский и Марковский. Здания социальной сферы обеспечены теплом в полном объёме.

В Чайковском округе тепло поступает в 34 детских сада, 20 школ, 16 больниц и четыре поликлиники. Также батареи нагрелись в 518 многоквартирных домах, что составляет 99% от числа таких объектов, за которые отвечает «Т Плюс». Процесс контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

«Вход в отопительный сезон – постепенный процесс. Тепломагистрали переводятся в зимний режим работы, регулируются тепловые и гидравлические режимы. Сейчас мы завершаем все мероприятия, необходимые для стабильного теплоснабжения жителей», – отметил технический директор – главный инженер Чайковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Руслан Акентьев.

Отопительному сезону 2025/26 предшествовала тщательная подготовка. В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» в Чайковском округе проверили 242 км теплосетей, включая гидравлические испытания для устранения повреждений, отремонтировали оборудование теплоисточника Чайковской ТЭЦ-18 и двух блочно-модульных котельных, переложили три участка тепломагистралей.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»