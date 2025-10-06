Испанский оператор связи Telefonica может сократить до 6 тыс. сотрудников

По информации издания Expansion, ссылающегося на неназванные осведомленные источники, ведущий испанский телекоммуникационный оператор Telefonica планирует сократить не менее 6 тыс. сотрудников до конца года.

Собеседники Expansion утверждают, что общее число работников, которых коснутся сокращения, может вырасти до 7 тыс., если на это согласятся местные профсоюзы, которые, как правило, жестко отстаивают каждое рабочее место. Telefonica помимо Испании также присутствует в других странах Европы, Латинской Америки и Китае. Сейчас в компании по всему миру работает около 100 тыс. человек.

По данным Expansion и Reuters, испанский оператор собирается представить свой новый стратегический план 4 ноября. Ожидается, что план сокращений с выплатой компенсаций или более ранних пенсий будет аналогичен плану, реализованному Telefonica в 2024 году, который предлагался сотрудникам в возрасте 55 лет и старше.

Евгений Хвостик