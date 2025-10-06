В Оренбурге закроют для движения транспорта участок на Загородном шоссе
В пятницу, 10 октября, с 09:00 (MSK+2) до 23:00 25 декабря будет прекращено движение транспорта на Загородном шоссе на участке с круговым движением от ул. Обход поселка Ростоши до ул. Гаранькина. Об этом сообщает администрация Оренбурга.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В ведомстве уточняют, что ограничения связаны с проведением работ по строительству новой транспортной развязки на пересечении ул. Гаранькина и Загородного шоссе.