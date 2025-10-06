Жителя Подольска задержали за жестокое обращение с собакой с парализованными лапами

В подмосковном городе Подольске сотрудники МВД задержали местного жителя, избившего собаку-инвалида. Против него возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Происшествие произошло на улице Юбилейная. На опубликованном госпожой Волк видео видно, как мужчина отбирает у собаки инвалидную коляску. Затем он избивает животное, поднимает его за шкирку и изо всех сил бросает на землю. По инкриминируемой статье (ч. 1 ст. 245 УК) фигуранту грозит до 3 лет колонии.

По данным Telegram-канала SHOT, хозяйка собаки пошла домой за одеждой для ребенка, а животное оставила на улице. Затем подошел мужчина, потянулся к псу, однако питомец укусил его. Канал утверждает, что задержанный был пьян. Собака выжила, какие травмы она получила — неизвестно.

Никита Черненко