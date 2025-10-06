Учителям Ставрополья пообещали повышение зарплаты в 2026 году

Жители Ставропольского края задали вопрос о зарплатах учителей под постом губернатора Владимира Владимирова в социальных сетях в День учителя. Министерство образования региона опубликовало соответствующее разъяснение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ведомство сообщило, что ближайший рост зарплат педагогов произойдет с 1 января 2026 года и с 1 июля 2026 года — каждый раз на 10 процентов. Соответствующие расходы предусмотрены в проекте краевого бюджета на следующий год и плановый период.

В министерстве напомнили, что повышение оплаты труда учителей проводится в рамках целевых показателей указа президента 2012 года, устанавливающего соотношение средней зарплаты педагогов с региональной средней по экономике. За последние пять лет, с 2021 года, средняя зарплата учителей в крае выросла на 47 процентов. По данным министерства за 2025 год, педагог в регионе получает в среднем 42 559 рублей.

Кроме оклада, действуют федеральные выплаты за классное руководство. Учителя в населенных пунктах с численностью до 100 тысяч человек ежемесячно получают к зарплате 10 тысяч рублей, в городах с большим населением — 5 тысяч рублей. Ведомство уточнило, что фактический доход педагога зависит от нагрузки, условий и качества работы.

Станислав Маслаков