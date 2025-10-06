Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Депутат раскритиковал проект благоустройства Театрального сквера в Ульяновске

Бывший губернатор Ульяновской области, ныне депутат Госдумы РФ Сергей Морозов опубликовал в своем Telegram-канале видео возле Большого театра в Москве. Политик сравнил столичное благоустройство с реконструкцией Театрального сквера в Ульяновске.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Морозов назвал выделение 63 млн руб. на проведенные работы «издевательством над здравым смыслом». Экс-губернатор заявил, что подобное хотел реализовать в Ульяновске, но «не успел».

