Более 14 млн рублей перевел мошенникам сотрудник нижегородского университета

Сотрудник одного из нижегородских университетов стал жертвой телефонных мошенников и потерял более 14 млн рублей. По данным полиции, аферисты две недели уговаривали его перевести сбережения на «безопасный» счет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В начале сентября нижегородцу позвонили неизвестные и представились сотрудниками Роскомнадзора и силовых ведомств. Они сообщили, что кто-то оформил от имени пострадавшего доверенность на управление его финансами.

Чтобы сохранить сбережения, нижегородец перевел на указанный ему счет более 11,2 млн руб. После этого он оформил кредит на 3 млн руб., положил их в сумку и передал неизвестной женщине-курьеру.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Андрей Репин