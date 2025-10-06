В Самарской области суд рассмотрит дело о разбойных нападениях бандой

В Самарский областной суд направлено на рассмотрение уголовное дело в отношении двух 23-летних участников банды и 29-летнего мужчины, не входящего в состав вооруженной группы. От действий банды пострадали 12 жителей Самары, сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В зависимости от роли каждого они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 209 УК РФ «Создание, руководство и участие в устойчивой вооруженной группе (банде) в целях нападения на граждан», п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство организованной группой», п. «а» ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия», п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ «Грабеж организованной группой», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража организованной группой», ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение оружия организованной группой», п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия не опасного для жизни и здоровья или угрозой применения такого насилия».

По версии следствия, уроженец Республики Ингушетии в январе 2022 году создал и возглавил банду, в которую вошли уроженец Чеченской Республики и неустановленные следствием лица. С января 2022 года по март 2024 года банда в Самаре совершила десять разбойных нападений, шесть вымогательств и пять грабежей.

Члены банды также похитили в сумме пять тыс. руб. «под предлогом возврата потерпевшему ранее похищенного телефона и хищения денежных средств с банковского счета, с использованием телефона, полученного в результате одного из грабежей». Участники банды во время преступлений использовали незаконно приобретенный самодельный пистолет, переделанный из пистолета ограниченного поражения «ИЖ-79-9Т» под боевой патрон 9 мм, травматический пистолет «Оса» и сигнальный пистолет «G 17S».

В результате действий обвиняемых 12 жителям Самары причинен вред на общую сумму свыше 700 тыс. руб. Кроме этого, организатор банды в группе со своим знакомым 29-летним гражданином Республики Кыргызстан совершили грабеж, чтобы похитить телефон стоимостью более 100 тыс. руб.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении неустановленных членов банды уголовное дело выделено в отдельное производстве, расследование продолжается.

Руфия Кутляева