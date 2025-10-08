В ассортименте — средства для ухода за кожей лица и тела, солнцезащитная косметика, шампуни, кондиционеры и маски для волос. Помимо широкой линейки женской косметики, Krassa выпускает мужские, детские и подростковые средства для ухода за кожей. Среди бестселлеров — продукты линии Krassa Med, которые решают задачи глубокого увлажнения кожи и восстановления волос. Все средства и большая часть упаковки производятся на собственном заводе.

