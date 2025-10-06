Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии на прошлой неделе снизилась на 12%

15,2 тыс. жителей Удмуртии болели ОРВИ на прошлой неделе. Это на 12% ниже, чем семью днями ранее. Почти половина заболевших, или 7,3 тыс. случаев, — дети в возрасте до 15 лет. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по республике. Самые высокие показатели заболеваемости ОРВИ зафиксированы в Ижевске, Завьяловском, Балезинском и Сарапульском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Образовательный процесс частично приостановлен в 13 школах (19 классов) и в 25 детсадах (30 групп). В управлении напомнили, что ограничения вводят при отсутствии более 20% обучающихся из-за гриппа или ОРВИ.

По результатам лабораторных обследований больных ОРВИ за 40-ю неделю выявлены респираторные вирусы негриппозной этиологии, в их числе риновирусы, РС-вирусные инфекции, аденовирусы, парагрипп. Вирусы гриппа не выявлены.