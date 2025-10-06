Директор школьного округа в Айове оказался нелегальным мигрантом без образования

Андре Робертс, который последние пять лет возглавлял школьные округи в Пенсильвании и Айове, оказался нелегальным мигрантом и врал о своем образовании, сообщает New York Post (NYP).

По информации издания, Робертс был задержан сотрудниками миграционной службы США 26 сентября. В его служебном автомобиле полиция обнаружила охотничий нож, заряженный пистолет Glock-19 и $3 тыс. наличными.

Газета выяснила, что задержанный занимал различные должности в системе государственного образования США больше 20 лет, при этом постоянно меняя место работы. Сам он родом из Гайаны, а его рабочая виза истекла еще в 2020 году.

При приеме на работу директором школьного округа Де-Мойна в Айове Робертс заявил, что у него есть степень магистра, полученная в Школе менеджмента Слоуна при Массачусетском технологическом институте. В MIT эту информацию опровергли. Робертс также утверждал, что у него есть докторская степень Университета Моргана в Балтиморе. Кроме того, он заверял, что учился в Гарварде и Джорджтаунском университете. Эти вузы не ответили на запрос NYP.

Бывшие коллеги Робертса рассказали, что сам он всегда был «обходительным и приветливым», но при этом «загадочным» и паталогическим лжецом. По словам собеседников издания, его якобы застали за сексом с одной из коллег на территории школы в Пенсильвании. Кроме того, на него дважды подавали в суд за дискриминацию по половому признаку. Ему пришлось выплатить более $400 тыс. за то, что он брал на работу женщин, отказывая кандидатам-мужчинам с более высокой квалификацией.

После задержания Робертс подал в отставку с должности главы школьного округа Де-Мойна. На этой работе он получал $287 тыс. в год.

Кирилл Сарханянц