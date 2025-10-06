«Голубь мира» летит мимо

6 октября стартует неделя Нобелевской премии. Главная интрига развернется 10 октября, когда объявят лауреата премии мира. Все гадают, станет ли им Дональд Трамп. Всего номинированы 338 кандидатов. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, бизнесмен Илон Маск, экоактивистка Грета Тунберг, а также Международный уголовный суд в Гааге и НАТО. В 2024 году премию получила Японская конфедерация жертв ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

На протяжении всего года Трамп заявлял, что заслуживает Нобелевскую премию мира, как никто другой. Но зачастую с неудовольствием отмечал, что получить ее не рассчитывает. На минувшей неделе, выступая перед американскими генералами, он указал, что «они отдадут ее какому-то парню, который ни черта не сделал». Отметив, что это будет большим оскорблением для США.

Списки номинантов засекречены, их опубликуют только через 50 лет. Но то, что Трамп третий год подряд в числе кандидатов, 31 января, в последний день приема заявок, подтвердили в норвежском Институте исследования проблем мира. И шансы у Трампа крайне малы, говорит корреспондент ТАСС в Стокгольме Ирина Дергачева: «Норвежский Нобелевский комитет обычно уделяет особое внимание прочности мира, что это не какие-то краткосрочные дипломатические усилия и не явное пренебрежение к многосторонним организациям. Заявления Трампа делают его фаворитом букмекеров, но неясно, будет ли упомянуто его имя на закрытом заседании Нобелевского комитета. Как известно, скандинавские политики — адепты Демократической партии США».

На этом фоне помощники Трампа развернули целую информационную кампанию в поддержку президента. Ведь именно так и получают Нобелевскую премию мира, иронизируют ведущие американских вечерних шоу. Прямого давления на Нобелевский комитет не оказывалось, отмечал его секретарь Кристиан Харпвикен. Но, по данным СМИ, члены комиссии обеспокоены возможной реакцией президента США в случае отказа. А некоторые норвежские чиновники нервно шутят, что возьмут больничные до 10 октября.

Профессор политологии Университет штата Теннесси Андрей Коробков оценивает шансы Трампа 50 на 50. И решение, по его словам, будет политическим: «Мы видим по поведению европейских лидеров, насколько они сейчас пытаются угодить Трампу, по крайней мере, не вступают в конфликт. Поэтому будет идти давление на членов этого комитета. Причем, речь идет не только о давлении со стороны правительств, но и потенциальные последствия голосования для конкретных членов комитета, то есть вопросы получения американских виз, возможности учебы детей этих людей в американских вузах. В этом плане ситуация труднопредсказуемая».

Сам Трамп почти в каждой речи объявляет, что ему удалось прекратить семь войн. В том числе, между «Камбоджей и Арменией» или «Азербайджаном и Албанией». Но более подходящего кандидата на премию мира этого года не сыскать, считает политолог, глава компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский: «Администрация Джо Байдена действовала с позиции блокировки общения с Россией, а Трамп испробовал разные стратегии. Сейчас он уходит в сторону "кнута", но если рассматривать украинский конфликт в целом, то мы видим огромные подвижки.

Плюс ближневосточный конфликт: мы тоже видим, что Трамп на своем личном авторитете пытается сдержать Нетаньяху, например, по перемещению жителей Газы, что с точки зрения международного права может считаться как геноцид. Поэтому президент США как минимум проявляет себя действительно как миротворец. И кто, если не он, в 2025 году? Если не в 2025, то хотя бы в 2026-м».

За всю историю Нобелевской премии мира были удостоены четыре президента США. Среди них Теодор Рузвельт за примирение России и Японии. Решение признать «мирового полицейского» голубем мира многие тогда назвали спорным. Есть и другие примеры, продолжает политолог Ян Веселов: «Ему не дает покоя слава Брака Обамы, который получил премию всего через пять месяцев после начала своего президентства. И дали ему ее, по сути, только за миротворческую риторику. Несмотря на это, среди самих американцев Обама все еще остается самым популярным бывшим президентом, по крайнем мере, из живущих».

По данным Polymarket, шансы Трампа на победу составляют лишь 4%. Согласно сентябрьскому опросу The Washington Post, больше 70% американцев считают, что глава белого дома не достоин премии. Но для Нобелевского комитета едва ли эта оценка релевантна.

Екатерина Вихарева