Суд признал недействительным контракт на обустройство освещения в пермском сквере

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требования прокуратуры региона к подрядчику по муниципальному контракту. Как сообщает надзорный орган, решением суда признан недействительным контракт на выполнение работ по обустройству (реконструкции) сетей наружного освещения в сквере у Дворца культуры им. Пушкина. «Исковое заявление подано в связи с установлением факта представления юридическим лицом в составе конкурсной документации подложных документов в подтверждение своего опыта работы», - говорится в релизе прокуратуры. В результате предотвращено взыскание с МКУ «Пермблагоустройство» денежных средств в размере более 4,5 млн руб. в пользу подрядчика. Последний, как считает надзорный орган, заключил договор «в результате своего недобросовестного поведения на торгах».

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об ООО «Диандр». В 2024 году организация обратилась в суд с требованием взыскать с МКУ указанную сумму. Затем в дело вступила прокуратура, которая настаивала на отказе обществу в иске и расторжении контракта. 1 октября суд требования прокуратуры удовлетворил.