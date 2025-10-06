Владелец Ray-Ban становится крупнейшим акционером Nikon

Японский производитель оптической техники и фотооборудования Nikon сообщил, что франко-итальянская EssilorLuxottica увеличила свою долю в Nikon c 9,6% до 10,8% и стала крупнейшим акционером японской компании.

Кроме того, европейская компания, которой принадлежат бренды Ray-Ban и Oakley, получила от регуляторов Японии разрешение на увеличение своей доли в Nikon до 20%. После этого сообщения акции японского производителя выросли в цене на 5%.

EssilorLuxottica основала СП с Nikon по оптовой продаже объективов еще в 2000 году. В октябре прошлого года стало известно, что европейская компания приобрела 5,1% Nikon в качестве долгосрочной инвестиции. Затем EssilorLuxottica увеличила свою долю в японской компании, заявив о заинтересованности в стратегическом партнерстве с Nikon.

Евгений Хвостик