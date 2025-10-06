Умерла британская писательница Джилли Купер
Автор «Соперников» и «Всадников», романов-бестселлеров 1980-х годов, британская писательница Джилли Купер умерла в возрасте 88 лет. Ее агент Кертис Браун сообщил, что писательница умерла «после падения», передает Reuters.
Джилли Купер
Фото: File Photo / Reuters
Госпожа Купер начала писать книги в 1970-х годах, однако популярность к ней пришла только в 1985 году после выхода романа «Всадники». Романы Джилли Купер называли «бонкбастерами» — в них часто описывались скандалы и сексуальная жизнь богатых провинциальных светских кругов британского общества.
По ее роману «Соперники» в 2024 году был снят одноименный сериал для Disney+. В нем сыграли Дэвид Теннант, Белла Маклин, Алекс Хэссел.
Джилли Купер продала 11 миллионов экземпляров своих книг только в Великобритании. В 2019 году она получила первую премию «Comedy Women in Print» за свои произведения.