На Совет по физкультуре и спорту при главе Башкирии потратят до 10 млн рублей

Уфимский Дворец борьбы (подведомственен министерству спорта Башкирии) провел 23 аукциона, на которых выбрал подрядчиков для проведения Совета по физкультуре и спорта при главе республики. Общая начальная цена договоров, по данным портала госзакупок, превышает 10,1 млн руб. Средства будут выделены из регионального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

Самым крупным лотом стала поставка видеооборудования, которая обойдется в 1,4 млн руб. (договор исполнит уфимское ООО «САФ» Винера Сафина). За 948,2 тыс. руб. будет подписан контракт с рекламной компанией «Максимум» (учредитель — Алексей Новов) на поставку канцелярских принадлежностей. Чуть более 1 млн руб. Дворец борьбы заплатит индивидуальному предпринимателю Евгению Пастухову за организаторские услуги.

Заседание совета намечено на 9-12 октября. По данным пресс-службы минспорта Башкирии, в числе участников мероприятия будут первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, глава Росмолодежи Григорий Гуров, сенатор, борец Александр Карелин. В рамках мероприятия пройдет всероссийская конференция «Выбор сильных», организованная «Единой Россией».

Идэль Гумеров