На Совет по физкультуре и спорту при главе Башкирии потратят до 10 млн рублей
Уфимский Дворец борьбы (подведомственен министерству спорта Башкирии) провел 23 аукциона, на которых выбрал подрядчиков для проведения Совета по физкультуре и спорта при главе республики. Общая начальная цена договоров, по данным портала госзакупок, превышает 10,1 млн руб. Средства будут выделены из регионального бюджета.
Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ
Самым крупным лотом стала поставка видеооборудования, которая обойдется в 1,4 млн руб. (договор исполнит уфимское ООО «САФ» Винера Сафина). За 948,2 тыс. руб. будет подписан контракт с рекламной компанией «Максимум» (учредитель — Алексей Новов) на поставку канцелярских принадлежностей. Чуть более 1 млн руб. Дворец борьбы заплатит индивидуальному предпринимателю Евгению Пастухову за организаторские услуги.
Заседание совета намечено на 9-12 октября. По данным пресс-службы минспорта Башкирии, в числе участников мероприятия будут первый заместитель министра спорта России Одес Байсултанов, глава Росмолодежи Григорий Гуров, сенатор, борец Александр Карелин. В рамках мероприятия пройдет всероссийская конференция «Выбор сильных», организованная «Единой Россией».