Комитет ГД одобрил законопроект о бесплатной юридической помощи для беженцев

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, дающий право на бесплатную юридическую помощь беженцам, вынужденным переселенцам и людям, получившим в России временное убежище. Об этом сообщил ТАСС.

В пояснительной записке проекта, внесенного группой депутатов от «Единой России» во главе с вице-спикерами Петром Толстым, Викторией Абрамченко и Анной Кузнецовой, отмечается, что указанные категории лиц часто нуждаются в оказании юридической помощи по вопросам получения временного жилья, устройства детей в образовательные учреждения, получения материальной помощи и т.д.

Законодатели также хотят расширить перечень случаев оказания бесплатной юридической помощи. В него планируют включить поддержку при приобретении социальных статусов, отражающих вынужденный характер пребывания в РФ, а также при приеме в российское гражданство.

Почти в 30 регионах страны беженцам уже оказывается бесплатная юридическая помощь. Единороссы предлагают закрепить эту норму на федеральном уровне, чтобы создать единый подход к предоставлению социальной поддержки.

Авторы законопроекта указали также, что число граждан РФ, Украины и лиц без гражданства, вынужденно покинувших места постоянного жительства, увеличилось «в связи с проведением СВО». Они привели официальные данные, по которым на 1 января 2025 года в России находилось 216 беженцев, 326 вынужденных переселенцев и почти 10 тыс. получивших временное убежище.

Правительство согласилось, что затронутый в законопроекте вопрос обладает «высокой социальной значимостью», но предложило учесть, что текущая «геополитическая ситуация» делает актуальной правовую поддержку не только для пострадавших от военных действий на Украине, но и для русскоговорящих граждан по всему миру, сталкивающихся с выдворением на территорию России. В июле, к примеру, власти Латвии официально уведомили о необходимости покинуть страну 841 гражданина РФ.

Степан Мельчаков