Шахта группы «Распадская» в Кузбассе остановила добычу угля после обрушения

После обрушения горной породы шахта «Ерунаковская-8» (входит в ПАО «Распадская») приостановила добычу угля. На территории шахты сейчас проводится ремонт крепи горной выработки и устанавливаются причины произошедшего, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Министерство угольной промышленности Кемеровской области. Срок проведения работ не уточняется.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Обрушение на «Ерунаковская-8» произошло 5 октября около 5:30 по местному времени. На поверхность спасатели вывели 151 рабочего, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работали 23 специалиста МЧС и пять единиц техники.

ПАО «Распадская» — крупнейший производитель коксующегося угля в России. Шахты предприятия находятся в Кузбассе и Республике Тыва. Компания входит в структуру транснациональной горнодобывающей компании EVRAZ. В конце 2020 года «Распадская» выкупила 100% акций ОАО «ОУК "Южкузбассуголь"». Стоимость сделки составила 69,2 млрд руб. По ее итогам в активы предприятия вошли семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области, а также одна шахта в Туве.

Александра Стрелкова