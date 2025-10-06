С января погрузка на железной дороге в Нижегородской области выросла на 5,6%

В Нижегородской области погрузка на железной дороге составила почти 9,7 млн тонн. По данным пресс-службы Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «Российская железная дорога»), это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В частности, погрузка нефти и нефтепродуктов выросла на 30,8% до 6,1 млн т, лесных грузов — на 25,1% до 417 тыс. т , химикатов и соды — на 2,2% до 315,4 тыс. т.

Одновременно с этим на 29,9% до 1,1 млн т сократилась погрузка черных металлов, на 10,5% до 611 тыс. т — погрузка промышленного сырья и формовочных материалов, на 9,8% до 410 тыс. т — погрузка кокса.

Андрей Репин