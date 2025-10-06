МИД Германии: талибы де факто согласились на репатриацию афганцев из Германии

Правительство талибов в Афганистане де факто согласилось на репатриацию своих граждан из Германии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД ФРГ, передает агентство Reuters.

«Правительство Афганистана де-факто в принципе согласилось на репатриацию воздушным транспортом, если люди, которых мы репатриируем, будут идентифицированы как граждане Афганистана»,— сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

В пресс-службе отметили, что Берлин поддерживает исключительно технические контакты с представителями афганского правительства талибов.

В июле министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт сообщал, что власти Германии намерены заключить соглашение с движением «Талибан» о возвращении афганских граждан, подлежащих депортации.

Депортационные рейсы с осужденными в Германии гражданами Афганистана были возобновлены в августе прошлого года. Тогда в Берлине отмечали, что рейсы осуществлялись при поддержке региональных партнеров. Позднее власти ФРГ признавали, что хотели бы проработать этот вопрос напрямую с афганским правительством.

При этом официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус позднее конкретизировал, что Берлин считает возможным такой диалог, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с талибами. Он отмечал, что правительство ФРГ не намерено признавать правительство «Талибана» в Афганистане.

Анастасия Домбицкая