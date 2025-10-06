Матрос самовольно покинул судно и погиб

Государственная инспекция труда в Пермском крае расследует обстоятельства смертельного несчастного случая, происшедшего с работником ФБУ «Администрация камского бассейна внутренних водных путей», сообщается в telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Как говорится в сообщении, 5 октября в 10:50 работник 2006 года рождения, занимающий должность моториста-матроса на земснаряде «Камский-429», который находился в акватории причала набережной села Нижние Мулы. После сдачи вахты в период междусменного отдыха он прыгнул в воду, самовольно покинув судно, но не смог доплыть до берега, в результате чего погиб.

«В настоящее время формируется комиссия по расследованию несчастного случая в целях установления обстоятельств и причин происшествия. В ближайшее время будут опрошены очевидцы, проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы с причинами смерти. Кроме того, в связи с произошедшим несчастным случаем в отношении работодателя организовано проведение незамедлительного контрольного мероприятия. При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера», — сообщил замруководителя инспекции Павел Бахтагареев.